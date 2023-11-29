Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова
Место рождения
Дата рождения15.09.1879
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Корзников Борис Васильевич
Отец ребёнка: Корзников Василий Яковлевич
Дочь: Корзникова Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Корзников Василий Яковлевич
Сын: Корзников Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Корзников Василий Яковлевич
Сын: Корзников Федор Васильевич
Отец ребёнка: Корзников Василий Яковлевич
Дочь: Корзникова Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Корзников Василий Яковлевич
Дочь: Корзникова Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Корзников Василий Яковлевич
Сын: Корзников Николай Васильевич
Отец ребёнка: Корзников Василий Яковлевич
Сын: Корзников Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Корзников Василий Яковлевич
Сын: Корзников Яков Васильевич
Отец ребёнка: Корзников Василий Яковлевич
Дочь: Корзникова Парасковья Васильевна
Отец ребёнка: Корзников Василий Яковлевич
Дочь: Корзникова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Корзников Василий Яковлевич