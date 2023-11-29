Корзников Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1900
Дата смерти12.12.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
01.08.1900
Отец: Корзников Василий Яковлевич
Мать: не указана
Запись с.Абызово Родители: д.Апреловой крестьянин Василий Яковлев Корзников и законная жена его Надежда Ивановна, оба православные. Восприемники: д.Апреловой крестьянин Клементий Архипов Коротков и кр... Показать все
Бракосочетание
До 1925
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Бажутина (Корзникова) Нина Александровна
Мать ребёнка: Корзникова (Коротких) Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.05.1926
Дочь: Шилкина (Корзникова) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Корзникова (Коротких) Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.01.1930
Сын: Корзников Владимир Александрович
Мать ребёнка: Корзникова (Коротких) Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.11.1931
Дочь: Корзникова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Корзникова (Коротких) Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.11.1934
Дочь: Гринина (Корзникова) Раиса Александровна
Мать ребёнка: Корзникова (Коротких) Анастасия Дмитриевна
Смерть
12.12.1943
Пивань, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край