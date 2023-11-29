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Корзников Александр Васильевич

Место рождения

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

01.08.1900

Дата смерти

12.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1900

Отец: Корзников Василий Яковлевич

Мать: не указана

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Запись с.Абызово Родители: д.Апреловой крестьянин Василий Яковлев Корзников и законная жена его Надежда Ивановна, оба православные. Восприемники: д.Апреловой крестьянин Клементий Архипов Коротков и кр... Показать все
Бракосочетание
До 1925

Жена: Корзникова (Коротких) Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Бажутина (Корзникова) Нина Александровна

Мать ребёнка: Корзникова (Коротких) Анастасия Дмитриевна

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1926

Дочь: Шилкина (Корзникова) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Корзникова (Коротких) Анастасия Дмитриевна

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1930

Сын: Корзников Владимир Александрович

Мать ребёнка: Корзникова (Коротких) Анастасия Дмитриевна

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1931

Дочь: Корзникова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Корзникова (Коротких) Анастасия Дмитриевна

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1934

Дочь: Гринина (Корзникова) Раиса Александровна

Мать ребёнка: Корзникова (Коротких) Анастасия Дмитриевна

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Смерть
12.12.1943
Пивань, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край

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