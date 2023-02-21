Гадельшина (Гафиатуллина) Әклимә — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадельшина (Гафиатуллина) Әклимә

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Место рождения

Бия Баш

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Гафиатулла

Мать: Фатима

Бия Баш
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рузалия

Отец ребёнка: Гадельшин Исхак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ләбибә

Отец ребёнка: Гадельшин Исхак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суфия

Отец ребёнка: Гадельшин Исхак

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гадельшин Исхак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гузалия

Отец ребёнка: Гадельшин Исхак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ләлә

Отец ребёнка: Гадельшин Исхак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильгиз

Отец ребёнка: Гадельшин Исхак

Смерть
Неизвестно
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