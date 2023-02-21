Гадельшина (Гафиатуллина) Әклимә
Место рожденияБия Баш
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Гафиатулла
Мать: Фатима
Бия Баш
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рузалия
Отец ребёнка: Гадельшин Исхак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ләбибә
Отец ребёнка: Гадельшин Исхак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суфия
Отец ребёнка: Гадельшин Исхак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гадельшин Исхак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гузалия
Отец ребёнка: Гадельшин Исхак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ләлә
Отец ребёнка: Гадельшин Исхак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильгиз
Отец ребёнка: Гадельшин Исхак
Смерть
Неизвестно