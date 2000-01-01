Гадельшин Исхак
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ләлә
Мать ребёнка: Гадельшина Әклимә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рузалия
Мать ребёнка: Гадельшина Әклимә
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гадельшина Әклимә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суфия
Мать ребёнка: Гадельшина Әклимә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильгиз
Мать ребёнка: Гадельшина Әклимә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ләбибә
Мать ребёнка: Гадельшина Әклимә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гузалия
Мать ребёнка: Гадельшина Әклимә
Смерть
Неизвестно