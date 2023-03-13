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Ерастовъ Илья
Ерастовъ Илья
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
24.07.1807
Пол
Мужской
Отец
Ерастъ
1775 г.р.
Мать
Ерастова Варвара Фадеева
1773 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1807
Отец:
Ерастъ
Мать:
Ерастова Варвара Фадеева
Александровка
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