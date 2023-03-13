Полоскова (Ерастова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоскова (Ерастова) Наталья

Место рождения

Александровка

Дата рождения

1803

Дата смерти

27.01.1880

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Ерастъ

Мать: Ерастова Варвара Фадеева

Александровка
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Полосковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Полоскова Фекла

Отец ребёнка: Полосковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1834

Дочь: Шерстнева Устинья

Отец ребёнка: Полосковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1836

Сын: Полосковъ Алексей

Отец ребёнка: Полосковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1837

Дочь: Полоскова Марфа

Отец ребёнка: Полосковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1839

Дочь: Гордеева Евдокия

Отец ребёнка: Полосковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1841

Дочь: Полоскова Елена

Отец ребёнка: Полосковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1842

Сын: Полосковъ Иванъ

Отец ребёнка: Полосковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полосковъ Степанъ

Смерть
27.01.1880
Александровка
Причина смерти: Отъ удушья
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