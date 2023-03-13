Полоскова (Ерастова) Наталья
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1803
Дата смерти27.01.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Ерастъ
Мать: Ерастова Варвара Фадеева
Александровка
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Полосковъ Степанъ
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Полоскова Фекла
Отец ребёнка: Полосковъ Степанъ
Рождение ребёнка
30.09.1834
Дочь: Шерстнева Устинья
Отец ребёнка: Полосковъ Степанъ
Рождение ребёнка
25.03.1836
Сын: Полосковъ Алексей
Отец ребёнка: Полосковъ Степанъ
Рождение ребёнка
18.07.1837
Дочь: Полоскова Марфа
Отец ребёнка: Полосковъ Степанъ
Рождение ребёнка
23.02.1839
Дочь: Гордеева Евдокия
Отец ребёнка: Полосковъ Степанъ
Рождение ребёнка
09.05.1841
Дочь: Полоскова Елена
Отец ребёнка: Полосковъ Степанъ
Рождение ребёнка
28.08.1842
Сын: Полосковъ Иванъ
Отец ребёнка: Полосковъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полосковъ Степанъ
Смерть
27.01.1880
Александровка
Причина смерти: Отъ удушья