Зыков Евфимий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти30.07.1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Зыков Иван Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зыкова (Ощепкова) Ирина Алексеевна
Бракосочетание
19.02.1864 ст.
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.10.1867
Дочь: (Зыкова) Неонила Ефимовна
Мать ребёнка: Зыкова (Ощепкова) Ирина Алексеевна
Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.12.1882
Мать ребёнка: Зыкова (Ощепкова) Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
15.10.1886
Сын: Зыков Иван Ефимович
Мать ребёнка: Зыкова (Ощепкова) Ирина Алексеевна
Смерть
30.07.1912