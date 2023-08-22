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Зыков Евфимий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

30.07.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Зыков Иван Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Дормидонт Ефимович

Мать ребёнка: Зыкова (Ощепкова) Ирина Алексеевна

Бракосочетание
19.02.1864 ст.

Жена: Зыкова (Ощепкова) Ирина Алексеевна

Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.10.1867

Дочь: (Зыкова) Неонила Ефимовна

Мать ребёнка: Зыкова (Ощепкова) Ирина Алексеевна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.12.1882

Сын: Зыков Николай Ефимович

Мать ребёнка: Зыкова (Ощепкова) Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
15.10.1886

Сын: Зыков Иван Ефимович

Мать ребёнка: Зыкова (Ощепкова) Ирина Алексеевна

Смерть
30.07.1912

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