Зыков Дормидонт Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зыков Евфимий Иванович
Мать: Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
25.12.1894
Дочь: Зыкова Евгения Дормидонтовна
Мать ребёнка: Татьяна Ефимовна
Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Зыкова Мария Дормидонтовна
Мать ребёнка: Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
24.10.1913
Сын: Зыков Дмитрий Дормидонтович
Мать ребёнка: Татьяна Ефимовна
Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Дормидонтовна
Мать ребёнка: Татьяна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ефимовна
Смерть
Неизвестно