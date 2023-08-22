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Зыков Дормидонт Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зыков Евфимий Иванович

Мать: Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
25.12.1894

Дочь: Зыкова Евгения Дормидонтовна

Мать ребёнка: Татьяна Ефимовна

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Зыкова Мария Дормидонтовна

Мать ребёнка: Татьяна Ефимовна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Зыков Иван Дормидонтович

Мать ребёнка: Татьяна Ефимовна

Рождение ребёнка
24.10.1913

Сын: Зыков Дмитрий Дормидонтович

Мать ребёнка: Татьяна Ефимовна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Дормидонтовна

Мать ребёнка: Татьяна Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ефимовна

Смерть
Неизвестно