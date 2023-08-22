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Зыков Афанасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зыков Иван Филиппович

Мать: Софья Иудовна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Зыков Матвей Афанасьевич

Мать ребёнка: Наталия Петровна

Тесинская волость село....
Рождение ребёнка
1876

Сын: Зыков Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Наталия Петровна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.08.1879

Сын: Зыков Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Наталия Петровна

Рождение ребёнка
16.08.1880

Сын: Зыков Мирон Афанасьевич

Мать ребёнка: Наталия Петровна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.08.1881

Дочь: Васса Афанасьевна

Мать ребёнка: Наталия Петровна

Рождение ребёнка
07.11.1882

Дочь: Антонина Афанасьевна

Мать ребёнка: Наталия Петровна

Рождение ребёнка
18.01.1886

Дочь: Ксения Афанасьевна

Мать ребёнка: Наталия Петровна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Доминика Афанасьевна

Мать ребёнка: Наталия Петровна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Харитина Афанасьевна

Мать ребёнка: Наталия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Наталия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: Наталия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Петровна