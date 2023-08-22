Зыков Афанасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зыков Иван Филиппович
Мать: Софья Иудовна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Наталия Петровна
Тесинская волость село....
Рождение ребёнка
1876
Сын: Зыков Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Наталия Петровна
Рождение ребёнка
05.08.1879
Мать ребёнка: Наталия Петровна
Рождение ребёнка
16.08.1880
Мать ребёнка: Наталия Петровна
Рождение ребёнка
13.08.1881
Дочь: Васса Афанасьевна
Мать ребёнка: Наталия Петровна
Рождение ребёнка
07.11.1882
Дочь: Антонина Афанасьевна
Мать ребёнка: Наталия Петровна
Рождение ребёнка
18.01.1886
Дочь: Ксения Афанасьевна
Мать ребёнка: Наталия Петровна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Доминика Афанасьевна
Мать ребёнка: Наталия Петровна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Харитина Афанасьевна
Мать ребёнка: Наталия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Наталия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Петровна