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Зыков Николай Афанасьевич

Место рождения

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1876

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Зыков Афанасий Иванович

Мать: Наталия Петровна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.02.1900

Сын: Зыков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Маськова (малкова) Анастасия Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
06.12.1901

Сын: Зыков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Маськова (малкова) Анастасия Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
08.04.1915

Сын: Зыков Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Маськова (малкова) Анастасия Ксенофонтовна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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