Зыков Николай Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1876
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Зыков Афанасий Иванович
Мать: Наталия Петровна
Рождение ребёнка
12.02.1900
Мать ребёнка: Маськова (малкова) Анастасия Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
06.12.1901
Мать ребёнка: Маськова (малкова) Анастасия Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
08.04.1915
Мать ребёнка: Маськова (малкова) Анастасия Ксенофонтовна