Нечина (Нечина) Лидия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения12.03.1913
Дата смерти29.07.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1913
Отец: Нечин Матвей
Бракосочетание
03.11.1935
Рождение ребёнка
06.04.1939
Сын: Гусев Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Гусев Георгий Александрович
Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
29.07.1974
Омск, город Омск, Омская область