Нечина (Нечина) Лидия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечина (Нечина) Лидия Матвеевна

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Место рождения

Пустовалово, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.03.1913

Дата смерти

29.07.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1913

Отец: Нечин Матвей

Мать: Нечина Матрёна Спиридоновна

Пустовалово, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.11.1935

Муж: Гусев Георгий Александрович

Рождение ребёнка
06.04.1939

Сын: Гусев Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Гусев Георгий Александрович

Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
29.07.1974
Омск, город Омск, Омская область
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