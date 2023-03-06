Гусев Георгий Александрович
Место рожденияBaku, Azerbaijan
Дата рождения21.11.1912
Дата смерти05.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1912
Baku, Azerbaijan
Крещение
02.12.1912
https://www.ourbaku.com/index.php/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D1%8F_%D0%A, , , Baku, Azerbaijan
Бракосочетание
03.11.1935
Жена: Нечина Лидия Матвеевна
Рождение ребёнка
06.04.1939
Сын: Гусев Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Нечина Лидия Матвеевна
Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
05.02.1943
Похороны
Неизвестно