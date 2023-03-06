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Гусев Георгий Александрович

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Место рождения

Baku, Azerbaijan

Дата рождения

21.11.1912

Дата смерти

05.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1912

Отец: Гусев Александр Прокофьевич

Мать: Гусева Мария Максимовна

Baku, Azerbaijan
Крещение
02.12.1912
https://www.ourbaku.com/index.php/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D1%8F_%D0%A, , , Baku, Azerbaijan
Бракосочетание
03.11.1935

Жена: Нечина Лидия Матвеевна

Рождение ребёнка
06.04.1939

Сын: Гусев Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Нечина Лидия Матвеевна

Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
05.02.1943
Синявино, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Синявино, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
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