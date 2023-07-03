Иван Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Куплены у Ивана Шатилова в 1745 г
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Марфа Яковлевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Яковлевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 оборот
Смерть
Неизвестно