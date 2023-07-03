Иван Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1727 г.р.

Дети

Около 1754 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Куплены у Ивана Шатилова в 1745 г
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Марфа Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 оборот
Смерть
Неизвестно