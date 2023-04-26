Атякшева (Басырова) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Басырова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Атякшев /обер/ Иван Николаевич
Отец ребёнка: Атякшев /комар/ Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Атякшев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Атякшев /комар/ Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Атякшев /комар/ Николай Иванович
Смерть
Неизвестно