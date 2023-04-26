Атякшева (Басырова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атякшева (Басырова) Зинаида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1919 г.р.

Дети

Около 1871 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Басырова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Атякшев /обер/ Иван Николаевич

Отец ребёнка: Атякшев /комар/ Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Атякшев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Атякшев /комар/ Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Атякшев /комар/ Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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