Басырова (Никитина) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1919
Дата смерти14.10.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
14.10.1995