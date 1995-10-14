Басырова (Никитина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБасырова (Никитина) Анна Михайловна

Басырова (Никитина) Анна Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1919

Дата смерти

14.10.1995

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1919

Отец: Афанасьев - Никитин Михаил Флорович

Мать: Домна Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
14.10.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close