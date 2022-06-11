Атякшев /Комар/ Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атякшев /Комар/ Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.06.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров (баку?) Иван Васильевич

Мать: /тутай Люба/ Любовь Степановна

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Атякшев /обер/ Иван Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Атякшев Николай Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.06.2022
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