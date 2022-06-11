Атякшев /Комар/ Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.06.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Атякшев /обер/ Иван Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Атякшев Николай Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.06.2022