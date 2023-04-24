(Гапеева/Флорова) Наталья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения14.08.1895
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1895
Отец: Флоров Матвей Маркович
Мать: Зиновия Андреевна
Рождение ребёнка
23.03.1915
Дочь: Агапия Григорьевна
Отец ребёнка: Гапеев Григорий Агапович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Гапеев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Гапеев Григорий Агапович
Рождение ребёнка
09.09.1918
Дочь: Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Гапеев Григорий Агапович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Гапеев Григорий Агапович
Смерть
1967