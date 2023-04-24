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(Гапеева/Флорова) Наталья Матвеевна

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Место рождения

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.08.1895

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1895

Отец: Флоров Матвей Маркович

Мать: Зиновия Андреевна

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.03.1915

Дочь: Агапия Григорьевна

Отец ребёнка: Гапеев Григорий Агапович

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Гапеев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Гапеев Григорий Агапович

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.09.1918

Дочь: Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Гапеев Григорий Агапович

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Гапеев Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Гапеев Григорий Агапович

Смерть
1967
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