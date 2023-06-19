Гапеев Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Гапеев Григорий Агапович
Мать: Наталья Матвеевна
Смерть
1943
Причина смерти: Unknown | ГАПЕЕВ Василий Григорьевич, род.: 1916 г., Тульская обл., Арсеньевский р-н, с. Фурсово, призв.: Тульская обл., Арсеньевский РВК, красноармеец, в январе 1943 г. пропал без вес... Показать все