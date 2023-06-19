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Гапеев Василий Григорьевич

Место рождения

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Гапеев Григорий Агапович

Мать: Наталья Матвеевна

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1943
Причина смерти: Unknown | ГАПЕЕВ Василий Григорьевич, род.: 1916 г., Тульская обл., Арсеньевский р-н, с. Фурсово, призв.: Тульская обл., Арсеньевский РВК, красноармеец, в январе 1943 г. пропал без вес... Показать все