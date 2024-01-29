Осипов Павел Осипович
Место рождения
Дата рождения29.10.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1908
Отец: Осипов Осип (Иосиф) Ефимович
Мать: Татьяна Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Даниловна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Устинья Даниловна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Осипова) Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Устинья Даниловна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: (Осипова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Устинья Даниловна
Смерть
Неизвестно