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Осипов Павел Осипович

Место рождения

Пиженькасы, Козловский район, Чувашская Республика

Дата рождения

29.10.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1908

Отец: Осипов Осип (Иосиф) Ефимович

Мать: Татьяна Кирилловна

Пиженькасы, Козловский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Даниловна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Осипов Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Устинья Даниловна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Осипова) Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Устинья Даниловна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: (Осипова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Устинья Даниловна

Смерть
Неизвестно

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