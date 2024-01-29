Татьяна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Кирилловна

Место рождения

Вторые Чекуры, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Дата рождения

08.01.1881

Дата смерти

После 1946

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1881

Отец: Кирилл Федорович

Мать: Агафия Борисовна

Вторые Чекуры, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.03.1904 ст.

Дочь: Матвеева Мария Осиповна

Отец ребёнка: Осипов Осип (Иосиф) Ефимович

Пиженькасы, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.06.1905

Дочь: (Осипова) Наталья Осиповна

Отец ребёнка: Осипов Осип (Иосиф) Ефимович

Пиженькасы, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
04.06.1907

Дочь: (Осипова) Акилина Осиповна

Отец ребёнка: Осипов Осип (Иосиф) Ефимович

Пиженькасы, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
29.10.1908

Сын: Осипов Павел Осипович

Отец ребёнка: Осипов Осип (Иосиф) Ефимович

Пиженькасы, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.02.1910

Дочь: (Осипова) Анна Осиповна

Отец ребёнка: Осипов Осип (Иосиф) Ефимович

Пиженькасы, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.12.1912

Дочь: (Осипова) Клавдия Осиповна

Отец ребёнка: Осипов Осип (Иосиф) Ефимович

Пиженькасы, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.03.1915

Дочь: (Осипова) Елена Осиповна

Отец ребёнка: Осипов Осип (Иосиф) Ефимович

Пиженькасы, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1918

Сын: Осипов Яким Осипович

Отец ребёнка: Осипов Осип (Иосиф) Ефимович

Пиженькасы, Козловский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1946

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