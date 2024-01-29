Татьяна Кирилловна
Место рождения
Дата рождения08.01.1881
Дата смертиПосле 1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1881
Отец: Кирилл Федорович
Мать: Агафия Борисовна
Рождение ребёнка
15.03.1904 ст.
Дочь: Матвеева Мария Осиповна
Отец ребёнка: Осипов Осип (Иосиф) Ефимович
Рождение ребёнка
10.06.1905
Дочь: (Осипова) Наталья Осиповна
Отец ребёнка: Осипов Осип (Иосиф) Ефимович
Рождение ребёнка
04.06.1907
Дочь: (Осипова) Акилина Осиповна
Отец ребёнка: Осипов Осип (Иосиф) Ефимович
Рождение ребёнка
29.10.1908
Отец ребёнка: Осипов Осип (Иосиф) Ефимович
Рождение ребёнка
01.02.1910
Дочь: (Осипова) Анна Осиповна
Отец ребёнка: Осипов Осип (Иосиф) Ефимович
Рождение ребёнка
15.12.1912
Дочь: (Осипова) Клавдия Осиповна
Отец ребёнка: Осипов Осип (Иосиф) Ефимович
Рождение ребёнка
15.03.1915
Дочь: (Осипова) Елена Осиповна
Отец ребёнка: Осипов Осип (Иосиф) Ефимович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Осипов Яким Осипович
Отец ребёнка: Осипов Осип (Иосиф) Ефимович
Смерть
После 1946