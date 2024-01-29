Устинья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Осипов Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Осипов Павел Осипович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Осипов Павел Осипович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Осипов Павел Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Павел Осипович

Смерть
Неизвестно
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