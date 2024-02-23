Метелкина Христина Афанасиевна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Метелкин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Метелкина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Метелкин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Метелкина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Метелкин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Метелкина Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Метелкин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Метелкин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Метелкин Андрей Александрович
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в деревне Согорской