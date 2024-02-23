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Метелкина Христина Афанасиевна

Место рождения

Согорки, Харовский район, Вологодская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Согорки, Харовский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Метелкин Андрей Александрович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Метелкин Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Метелкин Андрей Александрович

Согорки, Харовский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Метелкина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Метелкин Андрей Александрович

Согорки, Харовский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Метелкина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Метелкин Андрей Александрович

Согорки, Харовский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Метелкина Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Метелкин Андрей Александрович

Согорки, Харовский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Метелкин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Метелкин Андрей Александрович

Согорки, Харовский район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в деревне Согорской

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