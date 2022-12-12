село Согорки, село Согорки, Харовский район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Согорки

Харовский район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4512Согорская, д. вл.при р. Сямжене.10686177795
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Никольская волость
829. Согорская, деревня бывшая государственная, при речке Сямжене, дворов 23, жителей 143* ч.

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Никольская волость
5542СогорскаяСогорскоеНикольскийЗубовой881331213
56СогорскаяСогорскоеНикольскийНееловой8813336
57СогорскаяСогорскоеНикольскийВадковской8813165154
58СогорскаяСогорскоеНикольскийИвановой8813144346

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Харовский район
36502Согоркипосёлок59°48'с.ш.41°18'в.д.O-37-011
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