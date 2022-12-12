Согорки
Харовский район, Вологодская область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4512Согорская, д. вл.при р. Сямжене.10686177795Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
829. Согорская, деревня бывшая государственная, при речке Сямжене, дворов 23, жителей 143* ч.
Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5542СогорскаяСогорскоеНикольскийЗубовой881331213
56—СогорскаяСогорскоеНикольскийНееловой8813336
57—СогорскаяСогорскоеНикольскийВадковской8813165154
58—СогорскаяСогорскоеНикольскийИвановой8813144346
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36502Согоркипосёлок59°48'с.ш.41°18'в.д.O-37-011