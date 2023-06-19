Чумадеева (Праздничкова) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумадеева (Праздничкова) Анна Матвеевна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Чумадеев Иван Филиппович

Отец ребёнка: Чумадеев Филипп Михайлович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1853

Сын: Чумадеев Никита Филиппович

Отец ребёнка: Чумадеев Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Чумадеева Степанида Филипповна

Отец ребёнка: Чумадеев Филипп Михайлович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумадеев Филипп Михайлович