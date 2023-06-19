Чумадеева (Праздничкова) Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Чумадеев Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Чумадеев Никита Филиппович
Отец ребёнка: Чумадеев Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Чумадеева Степанида Филипповна
Отец ребёнка: Чумадеев Филипп Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно