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Чумадеев Иван Филиппович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1851

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Чумадеев Филипп Михайлович

Мать: Чумадеева Анна Матвеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1855
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд