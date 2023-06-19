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Чумадеев Иван Филиппович
Чумадеев Иван Филиппович
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Место рождения
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1851
Дата смерти
1855
Пол
Мужской
Отец
Чумадеев Филипп Михайлович
Мать
Чумадеева (Праздничкова) Анна Матвеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец:
Чумадеев Филипп Михайлович
Мать:
Чумадеева Анна Матвеевна
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1855
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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