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Смоквин Анатолий Михайлович

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Место рождения

Дубоссары, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра

Дата рождения

29.01.1949

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1949

Отец: Смоквин Михаил Васильевич

Мать: Смоквина Анна Николаевна

Дубоссары, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
09.03.1972

Дочь: Антонова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Смоквина Зинаида Николаевна

Дубоссары, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
21.05.1976

Дочь: Белолипецкая Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Смоквина Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
01.12.1983

Сын: Смоквин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Смоквина Зинаида Николаевна

Дубоссары, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
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