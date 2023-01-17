Смоквин Анатолий Михайлович
Место рождения
Дата рождения29.01.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1949
Рождение ребёнка
09.03.1972
Дочь: Антонова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Смоквина Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
21.05.1976
Дочь: Белолипецкая Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Смоквина Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
01.12.1983
Сын: Смоквин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Смоквина Зинаида Николаевна