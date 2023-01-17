Смоквина Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоквина Зинаида Николаевна

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Место рождения

Гирчешты, Унгенский район

Дата рождения

12.11.1948

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1948

Отец: Бодруг Николай Константинович

Мать: Бодруг Евгения Ивановна

Гирчешты, Унгенский район
Рождение ребёнка
09.03.1972

Дочь: Антонова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Смоквин Анатолий Михайлович

Дубоссары, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
21.05.1976

Дочь: Белолипецкая Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Смоквин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
01.12.1983

Сын: Смоквин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Смоквин Анатолий Михайлович

Дубоссары, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
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