Смоквина Зинаида Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.11.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1948
Рождение ребёнка
09.03.1972
Дочь: Антонова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Смоквин Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
21.05.1976
Дочь: Белолипецкая Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Смоквин Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
01.12.1983
Сын: Смоквин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Смоквин Анатолий Михайлович