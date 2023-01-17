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Смоквин Сергей Анатольевич
Смоквин Сергей Анатольевич
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Место рождения
Дубоссары
, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Дата рождения
01.12.1983
Пол
Мужской
Отец
Смоквин Анатолий Михайлович
1949 г.р.
Мать
Смоквина Зинаида Николаевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1983
Отец:
Смоквин Анатолий Михайлович
Мать:
Смоквина Зинаида Николаевна
Дубоссары
, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
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