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Смоквин Сергей Анатольевич

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Место рождения

Дубоссары, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра

Дата рождения

01.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1983

Отец: Смоквин Анатолий Михайлович

Мать: Смоквина Зинаида Николаевна

Дубоссары, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
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