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(Иванова) Пелагея Флорова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

04.10.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1903

Отец: Иванов Флор Иванов

Мать: Иванова Дарья Федорова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
05.10.1903
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно