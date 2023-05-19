(Иванова) Пелагея Флорова
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения04.10.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1903
Отец: Иванов Флор Иванов
Мать: Иванова Дарья Федорова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
05.10.1903
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно