Иванов Флор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Иванов Иван Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1903
Дочь: Пелагея Флорова
Мать ребёнка: Иванова Дарья Федорова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Дарья Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно