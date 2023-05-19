Иванов Флор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Флор Иванов

Иванов Флор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Иванов Иван Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1903

Дочь: Пелагея Флорова

Мать ребёнка: Иванова Дарья Федорова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Дарья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно