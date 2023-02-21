Малькова Галина Ивановна
Место рождениярод.с.Ср.Краюшкино Краюшкинского р-на Алтайского края
Дата рождения15.04.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.04.1939
Отец: Мальков Иван Петрович
род.с.Ср.Краюшкино Краюшкинского р-на Алтайского края
Рождение ребёнка
18.11.1961
Отец ребёнка: не указан
Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
гражданский брак