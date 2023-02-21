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Малькова Галина Ивановна

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Место рождения

род.с.Ср.Краюшкино Краюшкинского р-на Алтайского края

Дата рождения

15.04.1939

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1939

Отец: Мальков Иван Петрович

Мать: Геращенко Мария Николаевна

род.с.Ср.Краюшкино Краюшкинского р-на Алтайского края
Рождение ребёнка
18.11.1961

Сын: Мальков Сергей Ленидович

Отец ребёнка: не указан

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лужнов Владимир Иванович

гражданский брак
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