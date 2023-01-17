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Мальков Сергей Ленидович

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Место рождения

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

18.11.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1961

Отец: не указан

Мать: Малькова Галина Ивановна

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
14.04.1985

Жена: Светлана Петровна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.11.1985

Сын: Мальков Владислав Сергеевич

Мать ребёнка: Светлана Петровна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.06.1988

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Романова Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Евгения

гражданский брак
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