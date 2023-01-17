Мальков Сергей Ленидович
Место рождения
Дата рождения18.11.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1961
Отец: не указан
Мать: Малькова Галина Ивановна
Бракосочетание
14.04.1985
Жена: Светлана Петровна
Рождение ребёнка
03.11.1985
Сын: Мальков Владислав Сергеевич
Мать ребёнка: Светлана Петровна
Рождение ребёнка
02.06.1988
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Романова Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Евгения
гражданский брак