Мальков Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения25.08.1904
Дата смерти15.11.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Мариинская губерния?
Рождение ребёнка
15.04.1939
Дочь: Малькова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Геращенко Мария Николаевна
род.с.Ср.Краюшкино Краюшкинского р-на Алтайского края
Рождение ребёнка
13.07.1940
Дочь: Нартыш Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Геращенко Мария Николаевна
Рождение ребёнка
19.09.1941
Дочь: Челнокова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Геращенко Мария Николаевна
Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1975