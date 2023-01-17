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Мальков Иван Петрович

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Место рождения

Тюменево, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

25.08.1904

Дата смерти

15.11.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюменево, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Мариинская губерния?
Рождение ребёнка
15.04.1939

Дочь: Малькова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Геращенко Мария Николаевна

род.с.Ср.Краюшкино Краюшкинского р-на Алтайского края
Рождение ребёнка
13.07.1940

Дочь: Нартыш Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Геращенко Мария Николаевна

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.09.1941

Дочь: Челнокова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Геращенко Мария Николаевна

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Геращенко Мария Николаевна

Смерть
15.11.1975
Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
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