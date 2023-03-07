Желнин Емельян (Федотов)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смерти1726
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Желнин Федот (Федотко) Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1680
Мать ребёнка: Желнина Варвара Степанова
Рождение ребёнка
Около 1696
Мать ребёнка: Желнина Варвара Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1726