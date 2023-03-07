Желнин Емельян (Федотов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнин Емельян (Федотов)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

1726

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1660 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Желнин Федот (Федотко) Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Желнин Клим Емельянов

Мать ребёнка: Желнина Варвара Степанова

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Желнин Кирилл Емельянов

Мать ребёнка: Желнина Варвара Степанова

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желнина Варвара Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1726
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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