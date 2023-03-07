Желнин Клим Емельянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1702
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Рождение ребёнка
Около 1697
Сын: Желнин Григорий Климентов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1699
Сын: Желнин Меркурей Климентов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1702