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Желнин Клим Емельянов

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Место рождения

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1702

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Желнин Емельян (Федотов)

Мать: Желнина Варвара Степанова

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Желнин Григорий Климентов

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Желнин Меркурей Климентов

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1702
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