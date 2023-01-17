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Лебедев Иван Петрович

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Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

12.01.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Военная служба
С 28.06.1941 по 30.09.1963
Место службы 30 отдельный батальон аэродромного обслуживания Карельский фронт Воинское звание капитан; майор
Военная награда
05.12.1944
05.12.1944 Медаль «За оборону Советского Заполярья» 13.06.1952 Медаль «За боевые заслуги» 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 30.12.1956 Награды Ор... Показать все
Бракосочетание
Около 1955

Жена: Лебедева Галина Яковлевна

Рождение ребёнка
16.01.1956

Дочь: Анастасова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Лебедева Галина Яковлевна

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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