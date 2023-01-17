Лебедев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения12.01.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 28.06.1941 по 30.09.1963
Место службы 30 отдельный батальон аэродромного обслуживания Карельский фронт Воинское звание капитан; майор
Военная награда
05.12.1944
05.12.1944 Медаль «За оборону Советского Заполярья» 13.06.1952 Медаль «За боевые заслуги» 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 30.12.1956 Награды Ор... Показать все
Бракосочетание
Около 1955
Рождение ребёнка
16.01.1956
Дочь: Анастасова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Лебедева Галина Яковлевна
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно