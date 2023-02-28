Лебедева (Белоусова) Галина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения10.05.1922
Дата смертиОколо 2015
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1922
Отец: Белоусов Яков
Мать: не указана
Военная служба
С 1941 по 26.01.1944
Воинская часть: 480 авп
Бракосочетание
Около 1955
Рождение ребёнка
16.01.1956
Дочь: Анастасова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Лебедев Иван Петрович
Смерть
Около 2015