Лебедева (Белоусова) Галина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Белоусова) Галина Яковлевна

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Место рождения

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

10.05.1922

Дата смерти

Около 2015

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1922

Отец: Белоусов Яков

Мать: не указана

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
С 1941 по 26.01.1944
Воинская часть: 480 авп
Бракосочетание
Около 1955

Муж: Лебедев Иван Петрович

Рождение ребёнка
16.01.1956

Дочь: Анастасова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Лебедев Иван Петрович

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Около 2015
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
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