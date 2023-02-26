Якушенков Никандр (Никифор) Лазарев
Место рожденияс.Каспля Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: Якушенков ?
Мать: ?
с.Каспля Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1896
Сын: Якушенко Александр Никифорович
Мать ребёнка: Матрона Захарова
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария Никифорова
Мать ребёнка: Матрона Захарова
Рождение ребёнка
28.09.1900
Сын: Якушенков Михаил Никифоров
Мать ребёнка: Матрона Захарова
Рождение ребёнка
02.10.1902
Дочь: Таисия Никандрова
Мать ребёнка: Матрона Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Захарова
Смерть
Неизвестно