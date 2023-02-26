Якушенков Никандр (Никифор) Лазарев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушенков Никандр (Никифор) Лазарев

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Место рождения

с.Каспля Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Якушенков ?

Мать: ?

с.Каспля Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1896

Сын: Якушенко Александр Никифорович

Мать ребёнка: Матрона Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария Никифорова

Мать ребёнка: Матрона Захарова

Рождение ребёнка
28.09.1900

Сын: Якушенков Михаил Никифоров

Мать ребёнка: Матрона Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1902

Дочь: Таисия Никандрова

Мать ребёнка: Матрона Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Захарова

Смерть
Неизвестно
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