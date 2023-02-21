Арефьев Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1940
Жена: Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 06.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина Ивановна
Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Самара (Куйбышев)