Арефьев Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьев Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1940

Жена: Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 06.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Самара (Куйбышев)
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