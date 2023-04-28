Поддубный Никифор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Поддубный Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1880
Рождение ребёнка
12.12.1880
Сын: Поддубный Спиридон Никифорович
Мать ребёнка: Поддубная Мария Стефановна
Рождение ребёнка
24.01.1882
Сын: Поддубный Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Поддубная Мария Стефановна
Рождение ребёнка
03.03.1884
Сын: Поддубный Герасим Никифорович
Мать ребёнка: Поддубная Мария Стефановна
Рождение ребёнка
22.09.1885
Сын: Поддубный Иван Никифорович
Мать ребёнка: Поддубная Мария Стефановна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Костерная Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Поддубная Мария Стефановна
Рождение ребёнка
24.02.1890
Сын: Поддубный Тарас Никифорович
Мать ребёнка: Поддубная Мария Стефановна
Рождение ребёнка
25.08.1902
Сын: Поддубный Адриан Никифорович
Мать ребёнка: Поддубная Мария Стефановна
Рождение ребёнка
25.08.1902
Дочь: Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Поддубная Мария Стефановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно