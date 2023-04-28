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Поддубный Никифор Васильевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Поддубный Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1880

Жена: Поддубная Мария Стефановна

Рождение ребёнка
12.12.1880

Сын: Поддубный Спиридон Никифорович

Мать ребёнка: Поддубная Мария Стефановна

Рождение ребёнка
24.01.1882

Сын: Поддубный Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Поддубная Мария Стефановна

Рождение ребёнка
03.03.1884

Сын: Поддубный Герасим Никифорович

Мать ребёнка: Поддубная Мария Стефановна

Рождение ребёнка
22.09.1885

Сын: Поддубный Иван Никифорович

Мать ребёнка: Поддубная Мария Стефановна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Костерная Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Поддубная Мария Стефановна

Рождение ребёнка
24.02.1890

Сын: Поддубный Тарас Никифорович

Мать ребёнка: Поддубная Мария Стефановна

Рождение ребёнка
25.08.1902

Сын: Поддубный Адриан Никифорович

Мать ребёнка: Поддубная Мария Стефановна

Рождение ребёнка
25.08.1902

Дочь: Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Поддубная Мария Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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