Поддубная (Кидалова) Мария Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1860
Бракосочетание
17.02.1880
Рождение ребёнка
12.12.1880
Сын: Поддубный Спиридон Никифорович
Отец ребёнка: Поддубный Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
24.01.1882
Сын: Поддубный Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Поддубный Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
03.03.1884
Сын: Поддубный Герасим Никифорович
Отец ребёнка: Поддубный Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
22.09.1885
Сын: Поддубный Иван Никифорович
Отец ребёнка: Поддубный Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Костерная Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Поддубный Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
24.02.1890
Сын: Поддубный Тарас Никифорович
Отец ребёнка: Поддубный Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
25.08.1902
Сын: Поддубный Адриан Никифорович
Отец ребёнка: Поддубный Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
25.08.1902
Дочь: Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Поддубный Никифор Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно