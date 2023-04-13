Поддубная (Кидалова) Мария Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поддубная (Кидалова) Мария Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1860

Отец: Кидалов Стефан Васильевич

Мать: Кидалова Юлиана Изотовна

Бракосочетание
17.02.1880

Муж: Поддубный Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
12.12.1880

Сын: Поддубный Спиридон Никифорович

Отец ребёнка: Поддубный Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
24.01.1882

Сын: Поддубный Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Поддубный Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
03.03.1884

Сын: Поддубный Герасим Никифорович

Отец ребёнка: Поддубный Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
22.09.1885

Сын: Поддубный Иван Никифорович

Отец ребёнка: Поддубный Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Костерная Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Поддубный Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
24.02.1890

Сын: Поддубный Тарас Никифорович

Отец ребёнка: Поддубный Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
25.08.1902

Сын: Поддубный Адриан Никифорович

Отец ребёнка: Поддубный Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
25.08.1902

Дочь: Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Поддубный Никифор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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