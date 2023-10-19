Давыдова (Лихарева) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Лихарева) Варвара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

14.12.1876

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич

Мать: Likhareva Pelageya Petrovna

Бракосочетание
Около 1833

Муж: Dawydow Pjotr Lwowitsch Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Александр Петрович

Отец ребёнка: Dawydow Pjotr Lwowitsch Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Лев Петрович

Отец ребёнка: Dawydow Pjotr Lwowitsch Львович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.12.1876
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