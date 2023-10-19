Давыдова (Лихарева) Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти14.12.1876
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Бракосочетание
Около 1833
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Александр Петрович
Отец ребёнка: Dawydow Pjotr Lwowitsch Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Лев Петрович
Отец ребёнка: Dawydow Pjotr Lwowitsch Львович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.12.1876