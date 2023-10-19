Likhareva (BYKOVA) Pelageya Petrovna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.01.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Давыдова Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Лихарев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Лихарев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Лихарев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич
Смерть
19.01.1848