Likhareva (BYKOVA) Pelageya Petrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Likhareva (BYKOVA) Pelageya Petrovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.01.1848

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Давыдова Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Лихарев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Лихарев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Лихарев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Лихарев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич

Смерть
19.01.1848
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