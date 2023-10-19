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Лихарев Петр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

До 1883

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич

Мать: Likhareva Pelageya Petrovna

Рождение ребёнка
19.03.1852

Сын: Лихарев Николай Петрович

Мать ребёнка: Лихарева Софья Николаевна

Рождение ребёнка
03.04.1853

Дочь: Ознобишина Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Лихарева Софья Николаевна

Соборная церковь города Козлова (ист. РГИА)
Рождение ребёнка
01.05.1857

Дочь: Belostotskaya Natalia Petrovna

Мать ребёнка: Лихарева Софья Николаевна

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.11.1859

Сын: Лихарев Александр Петрович

Мать ребёнка: Лихарева Софья Николаевна

село Новоспасской, крещение
Рождение ребёнка
02.08.1865

Дочь: Ознобишина Мария Петровна

Мать ребёнка: Лихарева Софья Николаевна

Метрич книга Села Иново-Рождественского
Работа или профессия
Неизвестно
подполковник, подполковник на 1890г.
Смерть
До 1883
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