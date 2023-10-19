Лихарев Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиДо 1883
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
19.03.1852
Мать ребёнка: Лихарева Софья Николаевна
Рождение ребёнка
03.04.1853
Дочь: Ознобишина Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Лихарева Софья Николаевна
Соборная церковь города Козлова (ист. РГИА)
Рождение ребёнка
01.05.1857
Дочь: Belostotskaya Natalia Petrovna
Мать ребёнка: Лихарева Софья Николаевна
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.11.1859
Сын: Лихарев Александр Петрович
Мать ребёнка: Лихарева Софья Николаевна
село Новоспасской, крещение
Рождение ребёнка
02.08.1865
Дочь: Ознобишина Мария Петровна
Мать ребёнка: Лихарева Софья Николаевна
Метрич книга Села Иново-Рождественского
Работа или профессия
Неизвестно
подполковник, подполковник на 1890г.
Смерть
До 1883