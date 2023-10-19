Лихарева (Миллер) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихарева (Миллер) Софья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1852

Сын: Лихарев Николай Петрович

Отец ребёнка: Лихарев Петр Николаевич

Рождение ребёнка
03.04.1853

Дочь: Ознобишина Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Лихарев Петр Николаевич

Соборная церковь города Козлова (ист. РГИА)
Рождение ребёнка
01.05.1857

Дочь: Belostotskaya Natalia Petrovna

Отец ребёнка: Лихарев Петр Николаевич

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.11.1859

Сын: Лихарев Александр Петрович

Отец ребёнка: Лихарев Петр Николаевич

село Новоспасской, крещение
Рождение ребёнка
02.08.1865

Дочь: Ознобишина Мария Петровна

Отец ребёнка: Лихарев Петр Николаевич

Метрич книга Села Иново-Рождественского
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1914
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