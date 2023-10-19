Лихарева (Миллер) Софья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1852
Отец ребёнка: Лихарев Петр Николаевич
Рождение ребёнка
03.04.1853
Дочь: Ознобишина Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Лихарев Петр Николаевич
Соборная церковь города Козлова (ист. РГИА)
Рождение ребёнка
01.05.1857
Дочь: Belostotskaya Natalia Petrovna
Отец ребёнка: Лихарев Петр Николаевич
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.11.1859
Сын: Лихарев Александр Петрович
Отец ребёнка: Лихарев Петр Николаевич
село Новоспасской, крещение
Рождение ребёнка
02.08.1865
Дочь: Ознобишина Мария Петровна
Отец ребёнка: Лихарев Петр Николаевич
Метрич книга Села Иново-Рождественского
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1914