Dawydow Pjotr Lwowitsch Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1833
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Александр Петрович
Мать ребёнка: Давыдова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Лев Петрович
Мать ребёнка: Давыдова Варвара Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
таен съветник
Смерть
1842