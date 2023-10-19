Dawydow Pjotr Lwowitsch Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dawydow Pjotr Lwowitsch Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1833

Жена: Давыдова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Александр Петрович

Мать ребёнка: Давыдова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Лев Петрович

Мать ребёнка: Давыдова Варвара Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
таен съветник
Смерть
1842
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