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Давыдов Александр Петрович
Давыдов Александр Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Dawydow Pjotr Lwowitsch Львович
1782 г.р.
Мать
Давыдова (Лихарева) Варвара Николаевна
1803 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Dawydow Pjotr Lwowitsch Львович
Мать:
Давыдова Варвара Николаевна
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