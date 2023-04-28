Зайцева (Шорохова-Горшкова) Вера
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти06.10.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Шороховъ-Горшковъ Филипъ
Мать: Шорохова Анна Степанова
Бракосочетание
28.09.1813
Муж: Зайцевъ Абросимъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1816
Сын: Зайцевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Абросимъ
Рождение ребёнка
01.04.1818
Сын: Зайцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Абросимъ
Рождение ребёнка
23.06.1821
Дочь: Зайцева Агрофена
Отец ребёнка: Зайцевъ Абросимъ
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Уренцева Пелагея
Отец ребёнка: Зайцевъ Абросимъ
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Иевлева Прасковья
Отец ребёнка: Зайцевъ Абросимъ
Рождение ребёнка
1829
Сын: Зайцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Абросимъ
Смерть
06.10.1861