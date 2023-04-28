Зайцева (Шорохова-Горшкова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Шорохова-Горшкова) Вера

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1788

Дата смерти

06.10.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Шороховъ-Горшковъ Филипъ

Мать: Шорохова Анна Степанова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.09.1813

Муж: Зайцевъ Абросимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1816

Сын: Зайцевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Абросимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1818

Сын: Зайцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Абросимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1821

Дочь: Зайцева Агрофена

Отец ребёнка: Зайцевъ Абросимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Уренцева Пелагея

Отец ребёнка: Зайцевъ Абросимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Иевлева Прасковья

Отец ребёнка: Зайцевъ Абросимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Зайцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Абросимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
06.10.1861
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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