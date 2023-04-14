Федосеев Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федосеев Николай
Мать: Федосеева Мария Егоровна
Рождение ребёнка
29.05.1984
Дочь: Ховрачева Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Федосеева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Роман Викторович
Мать ребёнка: Федосеева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосеева Татьяна