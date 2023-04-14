Федосеев Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федосеев Николай

Мать: Федосеева Мария Егоровна

Рождение ребёнка
29.05.1984

Дочь: Ховрачева Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Федосеева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Роман Викторович

Мать ребёнка: Федосеева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Татьяна

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