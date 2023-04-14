Федосеев Роман Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Роман Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федосеев Виктор Николаевич

Мать: Федосеева Татьяна

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